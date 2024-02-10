Из-за сильных осадков на Закарпатье произошли подтопления: что известно

На территории Закарпатской области из-за продолжительных осадков поднялся уровень воды в реках. По состоянию на утро 10 февраля произошло подтопление территории в разных частях региона.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

"По данным Бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса, ожидается формирование значительного местного и склонового стока с затоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, вследствие загромождения русел, ручейков и водоотводных канав, образования локальных селей и оползней переувлажненной почвы", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, на местах переливов и подтоплений работают специалисты ГСЧС, полиции и представители общин. Также действуют "Пункты несокрушимости".

Где произошло подтопление:

Береговский район : автодорога местного значения между селами Большие Комяты и Шаланки (слой воды – 30-40 см, протяженность 100 м), движение перекрыто, объезд осуществляется через Вилок; сельскохозяйственные угодья с. Каменское (30 га);

: автодорога местного значения между селами Большие Комяты и Шаланки (слой воды – 30-40 см, протяженность 100 м), движение перекрыто, объезд осуществляется через Вилок; сельскохозяйственные угодья с. Каменское (30 га); Хустский район : сельскохозяйственные угодья между селами Стеблевка и Сокирница (120 га); сельскохозяйственные угодья с. Ольховка (20 га).

Кроме того, в результате падения дерева на газовую трубу высокого от газоснабжения полностью отключены села Вышоватый, Добрянское, Ольховцы и частично Нересница. В общей сложности без газа осталось 1058 домохозяйств, вред, детсад и две пекарни.

Напомним, синоптик сообщил, что в Украину придет аномальное потепление. Особенно потеплеет на западе и юге страны.

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