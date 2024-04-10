Правительство планирует утвердить доплаты военным – Гончаренко

По словам нардепа, скандал в Раде начинает давать определенные результаты.

Народные депутаты продолжают продвигать в Раде законопроект по доплатам находящимся на передовой военным.

Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп Алексей Гончаренко.

“Скандал в Раде начинает давать какие-то результаты. Возможно, правительство уже в пятницу таки примет решение о доплатах военным, в первую очередь тем, кто воюет на самом нуле. Качаем их дальше”, — сказал Гончаренко.

Напомним, что Рада пригласила военное руководство выступить перед началом рассмотрения.

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