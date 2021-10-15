Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Херсонской области хотят развернуть мобильный госпиталь

Херсонщина первой среди всех областей перешла в "красную" карантинную зону.

В случае резкого увеличения больных COVID-19 в Херсонской области рассматривают вопрос развернуть мобильный госпиталь.

В частности, 15 октября во время внеочередного заседания Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций допучила Министерству здравоохранения проработать вопрос по развертыванию мобильного госпиталя для лечения больных COVID-19 на территории Херсонской области.

В "красную" зону Херсонская область перешла первая из всех регионов Украины этой осенью. Напуганные карантинными ограничениями местные жители массово пошли вакцинироваться — возникли очереди.

Тем временем с 18 октября в "красную" зону перейдут еще четыре области — Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская.

"Сейчас мы имеем два эффективные пути противодействия распространению короновирусной болезни — вакцинация и карантин. Но у нас почему-то продолжают пренебрегать возможностью сделать прививки, поэтому единственный выход для предотвращения коллапса медицинской системы — введение карантина. Еще раз подчеркиваю: сегодня на реанимационных койках нет ни одного вакцинированного. Прививки позволяют избежать тяжелого течения болезни, 97% госпитализированных с коронавирусной болезнью не были вакцинированы. Увеличение количества вакцинированных лиц позволит региону пройти волну без применения дополнительных карантинных ограничений", — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Новости Украины: Херсонская область с сегодняшнего дня в "красной зоне"

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