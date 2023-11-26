Из-за снежного "апокалипсиса" на Одесчине все школы переходят на "дистанционку"

Пока дистанционное обучение было введено на один день.
Из-за резкого ухудшения погодных условий в Одесской области в понедельник, 27 ноября, все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"В связи с резким ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, завтра, 27 ноября 2023 года, все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. Призываю без лишней надобности и сопровождения не отпускать детей на улицу", — написал чиновник.
Он отметил, что пока дистанционное обучение было введено на один день, однако в случае продолжения усложнения погоды может быть продолжено.
"Итак, о дальнейшем графике работы учебных заведений будет сообщено дополнительно", — добавил Кипер.
Напомним, из-за усложнения погодных условий украинцев предупреждают о высоком уровне опасности.
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