Из-за снежного "апокалипсиса" на Одесчине все школы переходят на "дистанционку"

Пока дистанционное обучение было введено на один день.

Из-за резкого ухудшения погодных условий в Одесской области в понедельник, 27 ноября, все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"В связи с резким ухудшением погодных условий, заботясь о сохранении здоровья детей и надлежащей организации образовательного процесса, завтра, 27 ноября 2023 года, все учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. Призываю без лишней надобности и сопровождения не отпускать детей на улицу", — написал чиновник.

Он отметил, что пока дистанционное обучение было введено на один день, однако в случае продолжения усложнения погоды может быть продолжено.

"Итак, о дальнейшем графике работы учебных заведений будет сообщено дополнительно", — добавил Кипер.

Напомним, из-за усложнения погодных условий украинцев предупреждают о высоком уровне опасности.

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