Из-за столкновения авто чуть не разорвало: подробности жуткого ДТП в Польше, в котором погибли трое украинцев

Из-за столкновения авто чуть не разорвало: подробности жуткого ДТП в Польше, в котором погибли трое украинцев

Мужчина, который выжил в ДТП в тяжелом состоянии.

Жуткое ДТП с украинцами в Польше. Трое наших соотечественников погибли, еще один попал в больницу. Авто, в котором они направлялись из Вроцлава в Катовице разорвало пополам.

Об этом 30 сентября говорится в сюжете ТСН.16:45.

В госпитале за жизнь украинца, который тоже находился в машине, соревнуются врачи. Он в тяжелом состоянии, ему 25 лет.

Трагедия произошла вчера вечером, недалеко от города Лодзь. Четверо украинцев ехали из Вроцлава в Катовице. В местности Жгув произошла авария. Водитель не справился с управлением.

"BMW с четырьмя людьми внутри врезался в светофор. Трое украинцев, к сожалению, погибли. А еще одного мужчину транспортировали в больницу", — сказал представитель спасательной службы Сильвестр Норвинський.

"Мы ехали медленно, ждали зеленого света. Вокруг все было спокойно. И здесь одна машина рванула вперед. Я и глазом не моргнул, как случилось непоправимое", — говорит очевидец ДТП.

Погибшим, а это двое мужчин и женщина по 23-25 лет. В Интернете свидетели аварии пишут, что не видели такой страшной аварии и обращают внимание на то, машина ехала на очень высокой скорости. Возможно, именно поэтому ее чуть не разорвало после столкновения на две части. Пока не приехали спасатели, украинцам пытались помочь другие водители, но части автомобиля были настолько сжаты, что без спецоборудования извлечь людей не удалось. Полиция Польши начала расследование по этому делу.

Новости мира: в Польше произошло жуткое ДТП с украинцами - три человека погибли, еще один - в больнице

Напомним, в автомобиле на польской регистрации ехали четверо граждан Украины, проживающих во Вроцлаве.

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