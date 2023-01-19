Из-за теплой зимы в Карпатах зацвели первоцветы и проснулись медведи (фото)

Из-за аномальной зимы в Карпатах зацвели весенние цветы и даже проснулись медведи. Из-за теплой погоды произошли процессы, не соответствующие календарному времени года.

Об этом сообщают в национальном природном парке "Верховинский".

Отмечается, что начали повторно цвести первоцветы, а также типичные весенние растения. Все больше — из спячки проснулись медведи.

Во время патрулирования территории парка инспекторы натолкнулись на след крупнейшего млекопитающего Карпат — бурого медведя. Специалисты отмечают, что в этот период он должен был находиться в зимней спячке.

"Это не очень хорошо для медведя, потому что в зимний период очень трудно найти пищу. Резкое изменение температуры и осадков, так как все же это зима, понятно принесет "бурому" неприятных неприятностей. Кроме того голодный зверь более агрессивен. Так что если вы на прогулки по лесу встретили свежие следы медведя – старайтесь поскорее оттуда уйти", — подчеркивают работники парка.

Напомним, в начале января в Киеве заметили бабочек и цветущую сакуру в парке "Наталка". Дело в том, что на улице была погода, свойственная для середины апреля.

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