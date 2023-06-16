Из-за токсичных бактерий в Черном море зацвела вода: фото

Вода в Одесском заливе, расположенном в северо-западной части Черного моря, позеленела. Произошло это из-за токсичных бактерий.

Об этом сообщила сотрудница Института морской биологии НАН Украины, кандидат наук Галина Теренько.

По ее словам, причина в присоединении к привычной фауне залива потенциально опасных цианобактерий.

"Как мы и предполагали, Одесский залив зацвел комплексом потенциально токсичных цианобактерий", — говорится в ее сообщении.

Сейчас соленость морской воды у побережья Одессы составляет 5,1 промилле, а температура – 19 градусов.

Ученая также показала фото зеленого моря

В воде в море обнаружили потенциально опасные цианобактерии. Фото: Галина Теренко.

Вода в заливе стала зеленоватой из-за токсичных бактерий. Фото: Галина Теренко.

Опасные бактерии в воде в Одесском заливе Фото: Галина Теренко.

Влияние паводков из-за подрыва Каховской ГЭС на экологию

Гидробиолог Олег Ковтун сообщил, что в Черном море начались опасные процессы, среди которых цветение сине-зеленых водорослей.

В результате экоцида из — за подрыва станции погибают тритоны. Многие из них с днепровскими водами вынесло на побережье Черного моря. Они занесены в Красную книгу.

Между тем побережья Днепра усеяны мертвой рыбой. Многие водоемы стали настоящими мертвыми зонами. Специалисты также призывают не покупать рыбу на стихийных рынках. Одной из самых больших угроз, возникающих вследствие потребления поврежденной рыбы, является риск отравления ботулизмом.

На грани исчезновения оказались 30% природно-заповедного фонда Херсонщины. Начало июня – это репродуктивный период и у птиц, и у животных, и у пресмыкающихся. Таким образом, семь-десять лет требуется на восстановление популяции.

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