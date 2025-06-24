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- Украина
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Из-за удара баллистики поврежден поезд Одесса-Запорожье: что известно о последствиях (видео)
Информация в Сети, о попадании ракеты в самый поезд, не соответствует действительности.
В результате ракетного российского удара по Днепропетровщине во вторник, 24 июня, поврежден поезд №52 Одесса-Запорожье.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
"На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой. "Укрзализныця" готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье", - отметили в компании.
Впоследствии в пресс-службе УЗ уточнили, что обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда. Пассажирам, получившим травмы, оказывают медицинскую помощь.
Для доставки пассажиров в Запорожье, "Укрзализныця" назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.
По информации ГСЧС, во время атаки на Днепр взрывная волна, предварительно, зацепила поезд. В комментарии " РБК-Украина " спасатели прокомментировали видео в Сети о том, что во время баллистического удара по Днепру якобы произошло попадание в пассажирский поезд.
Напомним, во время воздушной тревоги в Днепре произошла серия взрывов. РФ атаковала город ракетами. По информации мониторингов, предварительно, были применены четыре "Искандер-М".
По информации местных властей, в Днепре из-за вражеской атаки есть погибшие. На местах атак возник пожар. В частности, повреждена гражданская инфраструктура: общежитие, гимназия, админздание.