Из-за удара по судну с газом в Измаиле соседняя страна эвакуирует село (фото)

Румыния / © pexels.com

В Румынии в селе Плауру (уезд Тулча) уже эвакуировали 15 человек после того, как в районе Измаила Одесской области вспыхнуло судно, перевозившее сжиженный газ. Пожар возник в результате атаки российских дронов по украинской территории.

Об этом сообщает Euronews.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в ночь на 17 ноября регион снова стал мишенью массированной атаки российских ударных дронов. Взрывы прогремели в нескольких городах. Несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, зафиксированы последствия для энергетической и портовой инфраструктуры.

«Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов. Возникшие возгорания оперативно ликвидированы спасателями. К сожалению, один человек пострадал. Продолжаются восстановительные работы», — говорится в заявлении Кипера.

Последствия атаки на Одесскую область в ночь на 17 ноября

Турецкая Генеральная дирекция морских дел подтвердила, что все 16 членов экипажа пострадавшего судна были успешно эвакуированы. Инцидент произошел около 2:00.

"Газовоз под турецким флагом ORINDA, на борту которого находились 16 членов экипажа, был поражен во время маневра на выход из порта Измаил, Украина, и загорелся. Экипаж благополучно покинул судно. Пострадавших нет. Пожарные работают над ликвидацией пожара на борту», — говорится в заявлении турецкой гендирекции морских дел.

Мэр румынской коммуны Чаталкиой уже посетил район происшествия, а префект Тулчи отправился туда для координации действий. Румынские службы реагирования переведены в повышенный режим готовности, власти оценивают возможные сценарии развития ситуации.

Предварительно принято решение эвакуировать Плауру — этого также просит украинская сторона, поскольку взрыв груза пропан-бутана может иметь тяжелые последствия по обе стороны границы. Сейчас 15 человек перевезены в село Чаталкиой, а румынский Инспекторат по чрезвычайным ситуациям сообщает, что операция продолжается.

«Мы находимся в постоянной связи с украинскими органами власти, и на данный момент необходимости вмешательства нет», — указали в Инспекторате.

Напомним, в ночь на 17 ноября россияне атаковали энергетический объект в Одесской области. По данным ДТЭК, 32 500 семей временно остались без света. Повреждения значительные, поэтому восстановительные работы потребуют времени.