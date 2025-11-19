ТСН в социальных сетях

Украина
853
Из-за удара РФ по Тернополю возросло количество жертв: среди них — трое детей

Число жертв обстрела Тернополя снова возросло — Россия убила 25 человек, в том числе трое детей.

Катерина Сердюк
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Тернополь 19 ноября

В Тернополе количество погибших из-за удара РФ достигло 25 человек. Из них трое – дети.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Еще 73 человека, из них 15 детей, пострадали", - добавили в ведомстве.

На месте продолжают работать психологи ГСЧС. Помощь уже оказали 150 человек.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ранее мы сообщали, что количество жертв российского удара по Тернополю составило 20 человек. Еще 66 человек пострадали.

Из-за вражеских ударов повреждения получили объекты промышленной и критической инфраструктуры. Масштабы разрушений уточняются.

«На месте работают следственно-оперативные группы, ГСЧС, продолжается тушение пожаров. Пострадавшим оказывается медицинская и психиатрическая помощь», — говорилось в сообщении генпрокуратуры.

853
