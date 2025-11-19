- Дата публикации
Из-за удара РФ по Тернополю возросло количество жертв: среди них — трое детей
Число жертв обстрела Тернополя снова возросло — Россия убила 25 человек, в том числе трое детей.
В Тернополе количество погибших из-за удара РФ достигло 25 человек. Из них трое – дети.
Об этом сообщает ГСЧС.
"Еще 73 человека, из них 15 детей, пострадали", - добавили в ведомстве.
На месте продолжают работать психологи ГСЧС. Помощь уже оказали 150 человек.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Ранее мы сообщали, что количество жертв российского удара по Тернополю составило 20 человек. Еще 66 человек пострадали.
Из-за вражеских ударов повреждения получили объекты промышленной и критической инфраструктуры. Масштабы разрушений уточняются.
«На месте работают следственно-оперативные группы, ГСЧС, продолжается тушение пожаров. Пострадавшим оказывается медицинская и психиатрическая помощь», — говорилось в сообщении генпрокуратуры.