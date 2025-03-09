Из-за удара российского беспилотника на Запорожье возможны перебои со снабжением газа и тепла

Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий.

Вечером в субботу, 8 марта, в результате удара российского беспилотника возник пожар на объекте критической инфраструктуры на Запорожье.

Видео возгорания опубликовал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он предупредил, что в результате повреждения, нанесенного вражеским дроном, могут быть ограничения подачи газа и тепла.

Из-за российской атаки на Запорожье возник пожар на объекте инфраструктуры

"Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", — сообщил глава ЗОВА.

Ликвидация пожара на Запорожье / Фото: Запорожская ОВА

В "Запорожгазе" призвали к экономному использованию газа.

"Для удержания необходимого уровня давления голубого топлива в сети просим вас по возможности ограничить потребление газа", - говорится в сообщении.

Эта просьба касается всех категорий потребителей.

Напомним, вечером 27 февраля российская армия атаковала ударными беспилотниками типа "Шахед" город Запорожье. В результате атаки возник пожар в многоэтажке.

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