Украина
318
1 мин

Из-за ударов РФ часть Сумщины осталась без света: подробности

В Сумской области обесточены Конотопский и Шосткинский районы.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре частично обесточены Конотопский и Шосткинский районы Сумской области.

Об этом сообщили в «Сумыоблэнерго».

Также отмечают, что в настоящее время энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, на Черниговщине и в городе Славутич сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара, нанесенного сегодня, 1 октября, около 16:00.

Как сообщил начальник Черниговской ОВ Вячеслав Чаус, они уже работают над восстановлением электроэнергии. Ситуация в области под контролем.

Также жители города Днепра видели в небе странную вспышку перед тем, как начались перебои с электроснабжением.

Но, несмотря на российские атаки на энергетику Украины блекаутов, катастрофы не будет. Возможны только ограничения света. А киевлянам нужно беспокоиться в последнюю очередь.

