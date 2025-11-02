Из-за ударов РФ по Днепропетровщине погибли военные: что известно

Ракетный удар / © ТСН

Вчера, 1 ноября, оккупанты нанесли ракетно-дроновый удар по общинам Днепропетровской области. Пострадали Никополь, Песчанская, Покровская, Марганецкая, Красногригорьевская общины. Из-за комбинированной атаки погибли и ранены среди военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщила Группировка войск «Восток».

Отмечается, что работают соответствующие правоохранительные органы. В частности, проверяются обстоятельства соблюдения и выполнения требований распоряжений главнокомандующего ВСУ и Генерального штаба ВС Украины о:

своевременность оповещения о ракетной опасности

запрещения (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности;

размещение в непредназначенных для этого местах.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины… Российский агрессор дорого заплатит за содеянное», — отметили в ведомстве.

Ранее "Флэш" прокомментировал удар РФ по "незаметному" полигону в Кировоградской области. Это привело к жертвам среди наших бойцов.

Это тяжелое напоминание личному составу по всей стране в зоне досягаемости баллистики: никогда неизвестно, куда стреляют россияне. Залог вашей жизни и здоровья – это перемещение к укрытию по сигналу тревоги. Как бы вы далеко не находились в глубине Украины и как бы вам ни хотелось спать в 6 утра», — подчеркнул он.