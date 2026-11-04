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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Из-за ударов РФ по энергоинфраструктуре АЭС вынужденно снизили мощность генерации — Минэнерго

В результате системных обстрелов российских окупантов атомные электростанции Украины уменьшили объемы производства электроэнергии, а в ряде областей введены аварийные и почасовые отключения света.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Хмельницкая АЭС

Хмельницкая АЭС / © Укринформ

Российские войска продолжают осуществлять системные атаки на объекты украинской генерации и подстанции передачи электроэнергии. В результате масштабных обстрелов украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность производства.

Об этом на брифинге 4 ноября сообщил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По его словам, возвращение АЭС к номинальным показателям будет происходить постепенно — по мере того, как специалисты будут восстанавливать поврежденные сети.

Где в Украине ситуация со светом самая сложная

По состоянию на утро 4 ноября из — за вражеских ударов по неточности зафиксированы в шести областях:

  • Винницкой;

  • Житомирской;

  • Запорожский;

  • Кировоградской;

  • Харьковской;

  • Херсонской.

Самое сложное положение наблюдается в столичном регионе. В Киеве и Киевской области операторы систем распределения применяют сетевые ограничения из-за серьезных разрушений энергооборудования.

Кроме того, аварийные отключения вынужденно действуют в Харьковской области из-за повреждения оборудования от предварительных атак и падения напряжения в высоковольтной сети. Возврат к обычным графикам в регионе произойдет только после стабилизации системы.

Графики отключений и помощь населению

В настоящее время в большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений для бытовых потребителей и ограничение мощности для промышленных предприятий. Энергетики призывают следить за обновлениями на официальных ресурсах местных облэнерго, ведь ситуация может меняться в течение дня.

В Минэнерго также напомнили, что в стране работает единый информационный портал «Опора», где собраны практические советы по подготовке к зимнему периоду и детали о государственных программах поддержки населения. Ремонтные бригады продолжают работать в круглосуточном режиме там, где это позволяет ситуация безопасности.

Напомним, из-за российских обстрелов утром 3 ноября в Киеве и Киевской области уже вводили экстренные отключения света, во время которых графики не действовали.

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