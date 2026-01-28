- Дата публикации
Из-за ударов России «Укрзализныця» меняет движение поездов: подробности
Часть железнодорожных сообщений временно ограничивают, в том числе в Харьковской области.
«Укрзализныця» меняет движение поездов на отдельных направлениях из-за роста угроз безопасности. Больше ограничений касается прифронтовых регионов, где фиксируется повышенная активность российских ударов.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
Подробности
В компании отметили, что враг активизировал удары по железной дороге, в том числе по подвижному составу. Несмотря на это, перевозчик продолжает обеспечивать движение поездов, одновременно адаптируя логистику к новым вызовам.
В частности, часть железнодорожных сообщений временно ограничивается, в том числе на Харьковщине. Для пассажиров таких маршрутов организуют стыковые автобусные рейсы, о чем будут информировать дополнительно.
Кроме того, некоторые дальние прямые маршруты заменяют стыковочными поездками с использованием пригородных электричек. Пассажиров, относящихся к этим изменениям, также будут сообщать отдельно.
На отдельных участках, в первую очередь в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная враждебная активность, вводится особый режим движения. Это может предусматривать внеплановые остановки, которые будут влиять на график поездов — в частности, из Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областей, а также связанные с ними рейсы.
«Своевременность и скорость важны для нас, но нет ничего важнее безопасности. Поэтому просим не планировать пересадки вплотную и закладывать дополнительное время на возможные задержки по соображениям безопасности», — заключили в УЗ.
Ранее "Укрзализныця" изменила расписание. Так, с 22 января запустили обновленный график движения поездов. Причина – массовые задержки, вызванные обстрелами, объездами и работой под резервными тепловозами в обесточенных регионах.