Из-за ударов России «Укрзализныця» меняет движение поездов: подробности

Поезд / © соцмережі

«Укрзализныця» меняет движение поездов на отдельных направлениях из-за роста угроз безопасности. Больше ограничений касается прифронтовых регионов, где фиксируется повышенная активность российских ударов.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

Подробности

В компании отметили, что враг активизировал удары по железной дороге, в том числе по подвижному составу. Несмотря на это, перевозчик продолжает обеспечивать движение поездов, одновременно адаптируя логистику к новым вызовам.

В частности, часть железнодорожных сообщений временно ограничивается, в том числе на Харьковщине. Для пассажиров таких маршрутов организуют стыковые автобусные рейсы, о чем будут информировать дополнительно.

Кроме того, некоторые дальние прямые маршруты заменяют стыковочными поездками с использованием пригородных электричек. Пассажиров, относящихся к этим изменениям, также будут сообщать отдельно.

На отдельных участках, в первую очередь в прифронтовых регионах и там, где зафиксирована повышенная враждебная активность, вводится особый режим движения. Это может предусматривать внеплановые остановки, которые будут влиять на график поездов — в частности, из Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областей, а также связанные с ними рейсы.

«Своевременность и скорость важны для нас, но нет ничего важнее безопасности. Поэтому просим не планировать пересадки вплотную и закладывать дополнительное время на возможные задержки по соображениям безопасности», — заключили в УЗ.

Ранее "Укрзализныця" изменила расписание. Так, с 22 января запустили обновленный график движения поездов. Причина – массовые задержки, вызванные обстрелами, объездами и работой под резервными тепловозами в обесточенных регионах.