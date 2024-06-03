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Из-за угрозы баллистики на востоке объявляли воздушную тревогу

Из-за угрозы баллистики на востоке объявляли воздушную тревогу

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

На востоке Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ обстреляла объекты инфраструктуры в Сумской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что мощный взрыв был слышен в Одессе во время воздушной тревоги.

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