Из-за угрозы баллистики на востоке объявляли воздушную тревогу

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
На востоке Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ обстреляла объекты инфраструктуры в Сумской области.
Кроме того, мы ранее информировали, что мощный взрыв был слышен в Одессе во время воздушной тревоги.
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