Из-за угрозы баллистики задерживаются поезда: какой бонус ввела Укрзализныця

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Из-за угрозы баллистических ударов и атак реактивных «Шахедов» в Украине существенные смещения в графике движения поездов. В связи с этим «Укрзализныця» сделала все платные залы ожидания на вокзалах страны бесплатными для пассажиров до утра пятницы.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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Железнодорожники операционно работают над восстановлением безопасного движения и графика поездов. Все вокзалы остаются открытыми для граждан.

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«Все платные залы ожидания на вокзалах доступны бесплатно для всех пассажиров, в том числе для семей с детьми, людей постарше и каждого, кто вынужден ждать своего поезда», — заверили в компании.

Кроме того, для пассажиров доступны вода и чай, а также работают «Пункты несокрушимости», где можно зарядить гаджеты и переждать вынужденное ожидание.

«В сложные моменты мы не оставляем пассажиров один на один с ситуацией: железная дорога продолжает работать и делает все возможное, чтобы каждый добрался до места назначения безопасно», — подытожили в УЗ.

Напомним, что Россия с ночи 27 августа атакует Киев дронами и баллистическими ракетами.

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Из-за массированной атаки РФ десятки поездов задерживаются: больше всего — на 15 часов

Также мы писали, что этой ночью под основным ударом находились Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская и Запорожская области.

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