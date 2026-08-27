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Из-за угрозы баллистики задерживаются поезда: какой бонус ввела Укрзализныця
«Укрзализныця» сделала все VIP-залы ожидания бесплатными из-за задержек поездов на фоне массированной атаки РФ.
Из-за угрозы баллистических ударов и атак реактивных «Шахедов» в Украине существенные смещения в графике движения поездов. В связи с этим «Укрзализныця» сделала все платные залы ожидания на вокзалах страны бесплатными для пассажиров до утра пятницы.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Железнодорожники операционно работают над восстановлением безопасного движения и графика поездов. Все вокзалы остаются открытыми для граждан.
«Все платные залы ожидания на вокзалах доступны бесплатно для всех пассажиров, в том числе для семей с детьми, людей постарше и каждого, кто вынужден ждать своего поезда», — заверили в компании.
Кроме того, для пассажиров доступны вода и чай, а также работают «Пункты несокрушимости», где можно зарядить гаджеты и переждать вынужденное ожидание.
«В сложные моменты мы не оставляем пассажиров один на один с ситуацией: железная дорога продолжает работать и делает все возможное, чтобы каждый добрался до места назначения безопасно», — подытожили в УЗ.
Напомним, что Россия с ночи 27 августа атакует Киев дронами и баллистическими ракетами.
Из-за массированной атаки РФ десятки поездов задерживаются: больше всего — на 15 часов
Также мы писали, что этой ночью под основным ударом находились Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская и Запорожская области.