-
- Украина
- 1148
- 1 мин
Из-за угрозы обстрелов в одном из городов Украины усиливают меры безопасности в школах
В Одессе рекомендуют родителям следить, чтобы дети не находились на улице.
В Одессе в связи с информацией о возможных пусках «шахедов» и потенциальной угрозе обстрела городской Департамент науки и образования призвал руководителей школ воздержаться от проведения запланированных экскурсий по городу с учениками.
Об этом сообщили в Одесском горсовете в Telegram.
«Также обращаемся к родителям, внимательно отнестись к потенциальной опасности и проследить, чтобы дети не находились на открытом пространстве после занятий», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о том, что ночью на 7 сентября российские военные массированно атаковали Одессу БпЛА. Вследствие обстрела пострадали три человека