Дата публикации
Категория
Украина
Из-за угрозы обстрелов в одном из городов Украины усиливают меры безопасности в школах

В Одессе рекомендуют родителям следить, чтобы дети не находились на улице.

Наталия Магдык
Одесса

Одесса

В Одессе в связи с информацией о возможных пусках «шахедов» и потенциальной угрозе обстрела городской Департамент науки и образования призвал руководителей школ воздержаться от проведения запланированных экскурсий по городу с учениками.

Об этом сообщили в Одесском горсовете в Telegram.

«Также обращаемся к родителям, внимательно отнестись к потенциальной опасности и проследить, чтобы дети не находились на открытом пространстве после занятий», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью на 7 сентября российские военные массированно атаковали Одессу БпЛА. Вследствие обстрела пострадали три человека

