Из-за угрозы ракетных ударов в Украине начались отключения света: что известно

В настоящее время существует угроза новых ракетных атак армии РФ по Украине. Именно поэтому в регионах предупреждают о возможных отключениях электроэнергии. В некоторых областях уже начали выключать электричество вне графиков.

ТСН.ua собрал, что сообщают местные власти в разных областях,

В Одессе и области уже были введены экстренные отключения света. Составленные на субботу графики уже не действуют, сообщили в ДТЭК "Одесские электросети".

Также в Киеве и Киевской области применяются экстренные отключения света. "Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", — подчеркивают ДТЭК.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль отмечает, что из-за ракетной угрозы важно разгрузить энергопотребление в регионе.

"Возможны внеплановые отключения электроснабжения. Прошу всех снизить потребление электрической энергии прямо сейчас", — подчеркнул он.

Руководитель Житомирской ОВА Виталий Бунечко просит жителей отключить все излишние электроприборы. "Будьте готовы к экстренным отключениям электричества", — подчеркнул.

В свою очередь мэр Житомира предупредил, что в городе может быть прекращено электроснабжение. "Просьба запастись водой, сделать то, что нужно, пока позволяет время, и обязательно пройти к укрытиям", – просит Сергей Сухомлин.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий также призывает людей не игнорировать "тревогу". "При отсутствии света вы можете воспользоваться пунктами Несокрушимости", — подчеркнул.

Ракетная угроза

После утренней атаки 14 января Российская Федерация увеличила количество носителей "Калибров" в Черном море. Известно уже о 20 ракетах.

Заместитель командующего Сухопутными войсками Александр Павлюк предупредил, что в субботу Россия может нанести массированный удар с воздуха.

К слову, во время утренней атаки в Киеве с опозданием раздалась воздушная тревога из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников. Ракеты летели с северного направления по баллистической траектории, сообщил Юрий Игнат.

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