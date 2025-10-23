- Дата публикации
Из-за угрозы удара затруднено движение ряда поездов на одном из направлений
«Укрзализныця» была вынуждена приостановить и изменить движение ряда поездов на Сумском направлении.
«Укрзализныця» 23 октября заявила об осложнении движения ряда поездов на Сумском направлении из-за угрозы воздушного удара. Пришлось приостановить, задержать и изменить маршруты нескольких поездов.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
Из-за российского обстрела на Сумщине поврежден подвижной состав и железнодорожная инфраструктура. Двух работников локомотивной бригады госпитализировали для обследования.
На отдельных участках Сумщины в контактной сети нет напряжения.
До улучшения ситуации с безопасностью приостановлено движение поездов №144 Рахов — Сумы и №787 Терещенская — Киев. О времени задержания сообщат дополнительно.
На неопределенное время на отправление задерживается пригородный поезд №6888 Сумы — Лебединская. Движение восстановят, как только позволит ситуация.
Изменены маршруты пригородного сообщения: поезд №6012 будет курсировать по маршруту Сумы — Тростянец-Смородино (вместо Ворожба — Тростянец-Смородино).
В регионе применяется комбинированное движение: автобус + поезд. Из-за отсутствия напряжения ряд пригородных рейсов будет курсировать с задержками.
«Укрзализныця» также проинформировала о ситуации в Днепропетровской и Харьковской областях. Из-за повышенной опасности и отсутствия напряжения на отдельных участках в пригородных рейсах возможны изменения маршрутов и задержки ориентировочно до полутора часов.
Компания призвала следить за обновлениями на ее официальных каналах.
Напомним, в ночь на 23 октября российские войска ударили дроном по железнодорожной станции в Сумах. В результате попадания пострадали двое работников железной дороги.