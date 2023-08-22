Из-за угрозы ударных БпЛА воздушную тревогу объявили на юго-восточном направлении

Мониторинговые каналы сообщают о движении неустановленных БПЛА в сторону Днепра.

Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе применения врагом дронов-камикадзе с юго-восточного направления.

Соответствующая информация была обнародована в Telegram-канале ПС.

"Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА!", — говорится в сообщении.

Прежде воздушная тревога объявлялась в Сумской и Черниговской областях из-за пребывания в воздушном пространстве над регионами БпЛА неустановленного типа.

Напомним, ранее сообщалось, что российская террористическая армия в понедельник, 21 августа, атаковала Украину иранским дроном Shahed. На Черниговщине вражеский беспилотник попал в гражданский объект.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове.

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