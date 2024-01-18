Из-за ухудшения погоды в Украине могут быть проблемы со светом — Укрэнерго

В Украине 18 января ожидается ненастье, которое может привести к проблемам с электроэнергией.

Сильные порывы ветра и налипание снега по Украине могут повлечь за собой обледенение и повреждение линий электропередач.

Об этом предупреждает "Укрэнерго".

"Сегодня (18 января — ред.) в течение дня ожидается потепление, среднесуточная температура составит -2°C против -5°C вчера. В то же время по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильные порывы ветра, снег, местами гололедица. Налипание снега может вызвать обледенение и повреждение линий электропередач", — говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" сегодня прогнозируют незначительный дефицит электроэнергии с 8.00 до 20.00 на уровне около 3%. Ввод графиков ограничения потребления не планируется.

Отметим, что за последнюю неделю, с 15 января, уровень потребления бьет рекорды. Основная причина — значительное похолодание. Как отметили энергетики, за последние сутки средняя температура воздуха снизилась с -1 до -6 °C. Это создает дополнительную нагрузку на оборудование электростанций и сети.

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