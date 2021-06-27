Из-за ветра и грозы почти 400 населенных пунктов Украины остаются без света

Из-за ветра и грозы почти 400 населенных пунктов Украины остаются без света

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

В 8 областях Украины из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 27 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта в 8 областях (Киевская — 129, Черниговская — 73, Житомирская — 57, Черкасская — 50, Винницкая — 26, Львовская — 26, Кировоградская — 20 и Одесская — 12)", — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, накануне страшная непогода пронеслась Ровенской областью. Регион накрыли мощный дождь, ветер и даже песчаная буря. Не выдерживали электропровода. Обесточены почти 350 населенных пунктов. Деревья падали словно игрушечные. Били машины. Перекрывали городские дороги. А еще трассы. Ко всему этому еще и затопило улицы.

Мощная непогода пришла в Ровенскую область после Львова. Там тоже город затопило. Центральные площади и пешеходные переходы стояли в воде — она достигала окон машин.

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