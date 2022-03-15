Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 97 детей, более сотни получили ранения — Офис генпрокурора

Каждый день под обстрелами погибает не менее 5 детей.

В Украине с начала российского вторжения на утро 15 марта погибли 97 детей и еще более 100 получили ранения. Каждый день под обстрелами погибает не менее 5 детей.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой — 119, Харьковской — 50, Николаевской — 30, Сумской — 28, Киевской — 35, Херсонской — 21 и в Киеве — 24. Обстреляно 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов .

Напомним, что число погибших в результате ракетных обстрелов телебашни в поселке Антополь Ровенской области возросло до 19 человек. Все они – работники телебашни. Об этом 15 марта в эфире информационного телемарафона сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль. По его словам, "случайных людей там точно не было"