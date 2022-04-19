Из-за войны более 6 млн украинцев каждый день борются за доступ к питьевой воде

Из-за войны более 6 млн украинцев каждый день борются за доступ к питьевой воде

Более месяца ожесточенных боевых действий в Украине привели к разрушению сетей водоснабжения и электроснабжения, в результате чего более 4,6 млн человек остались без доступа к воде.

По подсчетам ЮНИСЕФ, за 55 дней войны в Украине разрушены сети водоснабжения и электроснабжения, что привело к проблемам доступа к воде.

Об этом Детский фонд ООН ЮНИСЕФ сообщает на своей официальной странице в Twitter.

"Из-за упорных боев в течение более месяца в Украине разрушены сети водо- и электроснабжения, в результате чего более 4,6 млн человек остались без воды. Всего более 6 миллионов человек в Украине ежедневно борются за питьевую воду, одну из самых насущных потребностей человека», – заявили в организации.

Более того, после того, как интенсивные hostilities в #Ukraine были удалены #water & electricity networks, leaving over 4.6 mln ppl with limited access to water. В целом, свыше 6 миллионов человек в Украине являются строгливыми каждый день до удлинения воды, один из most essential human needs pic.twitter.com/sxtew1fw1d — UNICEF Украина (@UNICEF_UA) 18 апреля 2022

Напомним , 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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