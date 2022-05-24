Из-за войны на Прикарпатье переехало почти полсотни предприятий: 25 начали выпускать продукцию

Из-за войны на Прикарпатье переехало почти полсотни предприятий: 25 начали выпускать продукцию

С начала войны в Ивано-Франковскую область из "горячих точек" переехало 47 предприятий.

Предприятия воспользовались программами релокации бизнеса. На Прикарпатье 25 предприятий уже начали свою работу и выпуск продукции.

Об этом сообщила руководитель областной военной администрации Светлана Онищу.

По ее словам, большинство релокированных предприятий специализируются на пошиве одежды, производстве пищевых продуктов, машиностроении и металлообработке.

Кроме того, в ожидании государственной поддержки в перевозке техники и оборудования находится девять предприятий.

"Для нас важно, чтобы предприятия работали, создавались новые рабочие места, в том числе и для внутренне перемещенных лиц. Министерство экономики Украины направило нам более полутысячи заявок на проработку, – сообщила Светлана Онищук.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске решили не запрещать уличную торговлю. В мэрии было принято такое решение, чтобы в условиях войны экономика работала, а люди могли зарабатывать.

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