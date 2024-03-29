Из-за войны сократилась продолжительность жизни: сколько украинцев останется до 2050 года — Минсоцполитики

По состоянию на август 2023 года численность населения Украины составила 36,3 млн. человек.

По оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, в ближайшие 26 лет население Украины может сократиться до 25,2 млн. человек.

Об этом говорится в проекте Стратегии демографического развития Украины, опубликованной на сайте Минсоцполитики

По состоянию на август 2023 года численность населения Украины составила 36,3 млн человек, из которых на подконтрольной украинским властям территории — 31,5 млн. человек.

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По данным аналитиков, из-за войны сократилась средняя продолжительность жизни. В частности,в 2020 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 66,4 года, в 2023 году- 57,3. Женщины в 2020 году в среднем жили 76,2 года, в 2023 году — 70,9 года.

Кроме этого, 6 млн преимущественно женщин и детей сейчас находятся в вынужденной эмиграции. А рождаемость по сравнению с 2021 годом снизилась на 45%.

При инерционном сценарии с учетом текущей демографической ситуации без введения дополнительных инструментов воздействия к 2041 году население Украины может уменьшиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году — до 25,2 млн. человек.

Минсоцполитики предлагает принять Стратегию демографического развития Украины, разработанную с учетом украинского и международного опыта, призванную обеспечить достойный уровень и качество жизни каждому украинцу, создать условия для возвращения граждан Украины из-за границы и воспроизводства населения.

Внедрение этой Стратегии позволит улучшить параметры демографической динамики: по этому варианту численность населения Украины составит на 01 января 2041 33,9 млн человек, на 01 января 2051-го — 31,6 млн человек.

Напомним, по данным Минюста, в Украине в 2023 году родилось 187 387 младенцев. Это самый низкий показатель за время независимости.

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