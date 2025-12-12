ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
617
Время на прочтение
2 мин

Из-за войны украинцы переезжают в села: что изменится, когда наступит мир

Пока во время войны украинцы тянутся к селу, Элла Либанова прогнозирует радикальное изменение этой тенденции после наступления мира.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Население Украины

Население Украины / © ТСН

Во время войны украинцы чаще переезжают в сельскую местность, потому что там спокойнее, хотя возможностей для работы существенно меньше. Однако, после войны все изменится.

Об этом директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова рассказала в интервью телеканалу «Новыны.LIVE».

Либанова ответила на вопрос о том, как в исторической перспективе будет происходить переселение людей в пределах Украины.

«Одно дело — во время войны, другое дело — после войны. Во время войны люди тянутся в село, здесь спокойнее. Ну вот я живу в селе, и мне значительно спокойнее, чем в Киеве. Я просто это вижу. Тоже бывает, так подскакиваешь, но не так страшно. С другой стороны, в селе работы не так, чтобы была», — сказала демограф.

По ее оценкам, после завершения войны украинцы будут возвращаться в города. Эксперт также назвала, что это за города.

«Но после войны ситуация изменится и, скорее всего, население снова потянется в города. В основном это будут города-метрополисы, то есть это Киев. Я все же уверена, что это будет Харьков, Львов, Днепр, Одесса, вероятно Запорожье, если оно выйдет из фарватера Днепра и начнет самостоятельно развиваться. Донецк, возможно, не знаю. Трудно сказать», — рассказала Либанова.

К слову, по прогнозам Либановой, после войны в Украину вернется лишь 30% граждан, хотя ранее ожидалось 60%. Изменение прогноза связано со значительными разрушениями и адаптацией украинцев за рубежом. Главным фактором возвращения является фактор безопасности (риски будущей агрессии). Следующие ключевые факторы — наличие жилья и работы. Наименьшие шансы на возвращение тех, кто выехал целой семьей.

Дата публикации
Количество просмотров
617
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie