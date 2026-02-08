Из-за войны в Украине началась обратная эволюция собак

Собака / © Pixabay

Ученые выяснили, что война в Украине запустила обратную эволюцию собак. За короткий, по историческим меркам, период бывшие домашние животные все больше напоминают диких.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Applications.

Специалисты собрали данные о 763 собаках из девяти регионов Украины.

Команда работала с приютами для животных, тогда как ветеринары и волонтеры собирали данные от бездомных собак в потенциально безопасных районах, а иногда и в районах, определенных как опасные территории.

Сбором информации на передовой занимался Игорь Дикий, зоолог Львовского национального университета имени Ивана Франко, который служил как доброволец вблизи города Лиман в Донецкой области, а позже вблизи Харькова.

Большинство выводов команды свидетельствуют о том, что собаки на передовой за чрезвычайно короткий промежуток времени приобретали черты диких видов — таких как волки, койоты или динго.

Примеры трансформации были многочисленны: собаки на передовой редко имели морды, которые были либо короткими, как у французского бульдога, либо удлиненными, как у таксы. У многих также уменьшилась масса тела. Даже их уши приобрели другую форму, причем заостренные уши встречались чаще, чем висячие.

«На передовой собаки с признаками „дикого“ фенотипа действительно выживают чаще: прямые уши, прямой хвост, меньше белого цвета в окраске», — сказала Мария Марцив, ведущий автор статьи и зоолог Львовского университета.

Еще один соавтор исследования, докторант Гданьского университета в Польше Малгожата Витек, добавила, что «война действует как мощный фильтр»: то есть способствует выявлению черт, которые повышают выживание в экстремальных условиях.

В зонах боевых действий в Украине также были обнаружены другие характеристики, которые чаще ассоциируются с дикими видами собак: там было меньше старых, больных и раненых животных, а собаки на передовой чаще жили группами.

«Больше всего нас удивило то, как быстро эти изменения проявились. Война длилась относительно короткое время, однако различия между собаками на передовой и другими популяциями уже были очень заметными», — отметила Малгожата Витек.

Напомним, недавняя российская атака на Запорожье повредила приют для собак, где находились десятки бездомных животных. Часть четвероногих погибла, есть раненые, пострадала и работница заведения.