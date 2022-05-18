Из-за войны в Украине погибли почти 300 детей — Офис генпрокурора

Из-за войны в Украине погибли почти 300 детей — Офис генпрокурора

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 229 детей.

Всего в результате российской агрессии в Украине пострадали более 653 ребенка. По официальным данным, более 424 маленьких украинцев были ранены.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — отмечают в генпрокуратуре.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 141, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

"Вчера, 17 мая, в результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в г. Бахмут Донецкой области тяжело травмирован 9-летний ребенок", — говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов ВС РФ украинских городов и сел повреждено 1772 учебных заведения. При этом 161 из них полностью разрушен.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников сообщил, что с момента полномасштабного российского вторжения защитники Украины нанесли врагу огромные потери. По словам Министра обороны, за 80 дней полномасштабной войны Вооруженными силами Украины было полностью уничтожено 17 батальонных групп российской армии.

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