Из-за войны в Украине вырос уровень старения нации: детали от демографа

Состарение нации в Украине

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В Украине из-за войны вырос уровень старения нации. Причины — гибель на фронте людей в возрасте до 60 лет и миграция людей трудоспособного возраста с детьми.

Об этом доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Уровень старения увеличился из-за смерти людей на фронте в возрасте до 60 лет, поскольку пенсионеров в армию не берут. Также сильно повлияла миграция. Евростат в анализе половозрастной структуры наших вынужденных мигрантов указал, что 94% — это дети и люди трудоспособного возраста и только 6% — люди в возрасте 65 лет и старше», — рассказал Гладун.

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По его словам, на сегодняшний день Украина по уровню состарения нации среди других стран находится в конце третьего десятка. По словам демографа, не все так плохо.

Он отметил, что вообще в мире старение наций путем увеличения продолжительности жизни — это положительный фактор, поскольку является результатом цивилизационного прогресса.

«Люди живут дольше — это значит, что экономическая, политическая, социальная ситуация лучше. Но с другой стороны это увеличивает нагрузку на социальные службы, пенсионный фонд, систему здравоохранения. Поэтому на этот вопрос можно смотреть с двух сторон», — объяснил Гладун.

Он отметил, что стареют все без исключения нации. Это всеобщий мировой процесс и эту реальность нужно принять.

К слову, Гладун также сообщил, что в результате вийны средняя продолжительность жизни украинских мужчин составляет 60 лет, а продолжительность жизни женщин могла сократиться на 3-5 лет.