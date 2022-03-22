Из-за войны во Львовскую область уже переехало 13 предприятий

К эвакуации готовятся около сотни изготовителей.

Во Львовскую область с начала войны, 24 февраля, эвакуировали 13 предприятий из зоны активных боевых действий.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

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Отмечается, что еще четыре предприятия находятся в пути. Кроме того, к эвакуации во Львовскую область готовится около 100 производителей. Так, 50 производителей уже имеют конечную точку назначения, ждут логистической помощи от "Укрпочты" и "Укрзализныци". Кроме того, полсотни компаний дорабатывают определенные технические и юридические моменты.

Большинство эвакуированных предприятий работают в сферах сельского хозяйства, легкой и химической промышленности.

"Призываем владельцев помещений не повышать цены на аренду складских и коммерческих помещений. Такие лица приравниваются к мародерам и будут наказаны, согласно требованиям военного положения", — говорится в сообщении.

Владельцам помещений и складов, где можно разместить предприятия, просят писать: https://t.me/relocationLviv.

Как сообщалось, уже 67 субъектов хозяйствования из пострадавших регионов намерены переехать на Прикарпатье. Из них шесть уже перевезли оборудование. В частности, два уже работают и осуществляют выпуск продукции. Четыре приступают к его монтажу.

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