Из-за возможной масштабной атаки на Украину закрывается посольство Испании

Посольство не будет оказывать услуги в течение дня из-за "повышенного риска воздушных атак по всей Украине".

Посольство Испании в Киеве решило временно закрыться после того, как посольство США получило "конкретную" информацию о возможной "большой" воздушной атаке 20 ноября.

Об этом сообщает испанское издание EFE.

Вскоре после обнародования заявления американского дипломатического ведомства посольство Испании в Киеве сообщило, что не будет оказывать услуги в течение дня из-за "повышенного риска воздушных атак по всей Украине".

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В электронном письме, направленном проживающим в Украине испанцам, посольство рекомендует "принимать чрезвычайные меры безопасности, выполнять все рекомендации местных властей и всегда иметь убежище".

Напомним, ранее посольство США в Киеве сообщило, что получило конкретную информацию о возможной значительной воздушной атаке 20 ноября. По соображениям безопасности посольство будет закрыто.

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