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Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине перекрыто движение поездов: пассажиров просят находиться в вагоне до утра

Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине перекрыто движение поездов: пассажиров просят находиться в вагоне до утра

Иллюстративная фотография. Людей просят подождать в поезде до утра

"Укрзализныця" занимается организацией автобусного трансфера.

В связи с вражеским обстрелом в Николаевской области перегон Долинская — Николаев закрыт для движения поездов по соображениям безопасности.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Поезд 121/122 Киев – Николаев будет курсировать до ст. Долинская.

"Пассажиров просим в любом случае находиться в вагоне до утра и ждать автобусный трансфер Долинская — Николаев, организацией которого мы занимаемся прямо сейчас", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Россия обстреляла железную дорогу в Запорожье: поврежден пассажирский поезд.

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