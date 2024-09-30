Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине перекрыто движение поездов: пассажиров просят находиться в вагоне до утра

"Укрзализныця" занимается организацией автобусного трансфера.
В связи с вражеским обстрелом в Николаевской области перегон Долинская — Николаев закрыт для движения поездов по соображениям безопасности.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Поезд 121/122 Киев – Николаев будет курсировать до ст. Долинская.
"Пассажиров просим в любом случае находиться в вагоне до утра и ждать автобусный трансфер Долинская — Николаев, организацией которого мы занимаемся прямо сейчас", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Россия обстреляла железную дорогу в Запорожье: поврежден пассажирский поезд.
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