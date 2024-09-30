Из-за вражеских обстрелов на Николаевщине перекрыто движение поездов: пассажиров просят находиться в вагоне до утра

В связи с вражеским обстрелом в Николаевской области перегон Долинская — Николаев закрыт для движения поездов по соображениям безопасности.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Поезд 121/122 Киев – Николаев будет курсировать до ст. Долинская.

"Пассажиров просим в любом случае находиться в вагоне до утра и ждать автобусный трансфер Долинская — Николаев, организацией которого мы занимаемся прямо сейчас", — говорится в сообщении.

Также читайте Атака дронов Сумщины: ранения получили машинист поезда и работница железнодорожного вокзала

Напомним, что ранее Россия обстреляла железную дорогу в Запорожье: поврежден пассажирский поезд.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.