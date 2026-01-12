Из-за вражеских ударов обесточены потребители в 7 областях Украины

Отключение света / © ТСН

Российские войска в очередной раз ударили по украинской энергосистеме, оставив без света потребителей в семи областях. Заместитель министра энергетики Роман Андарак рассказал о ходе восстановительных работ.

Об этом сообщили в Минэнерго.

В ночь на 12 января враг снова совершил атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов без электроснабжения временно остались потребители в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях. Аварийно-восстановительные работы энергетики начали еще ночью.

Ситуация со светом 12 января по областям

На территории Одесской и Житомирской областей ремонтные работы продолжаются — специалисты работают над скорейшим возвращением электроэнергии в дома потребителей.

В Черниговской области в результате вражеского обстрела получил повреждения один из объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего обесточен ряд населенных пунктов. Восстановление электроснабжения начнется сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.

В Киеве и области также продолжаются восстановительные мероприятия. На части правого и левого берегов столицы применяются экстренные отключения света. В то же время энергетики постепенно переходят от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасового отключения электроэнергии.

Обесточивания из-за непогоды

Отдельно фиксируются обесточивания из-за сложных погодных условий:

в Киевской области без света остался 161 населенный пункт,

в Закарпатской — 48,

в Днепропетровской — 36,

в Черниговской — 15.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий электропередач.

Сейчас в большинстве регионов страны действуют графики почасовых отключений. В Киеве и области, а также в Одесской, Харьковской и Донецкой областях применяются аварийные графики, продолжительность которых может меняться в зависимости от дальнейшего снижения температуры воздуха.

Андарак призвал граждан отнестись с пониманием к временным ограничениям, поддерживать друг друга и по возможности экономно пользоваться электроэнергией в этот непростой период.

Напомним, утром 12 января российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру города Новгород-Северский на Черниговщине. В результате обстрела поврежден важный энергообъект, что привело к обесточиванию ряда населенных пунктов.

Кроме того, российские захватчики снова ударили по энергетической инфраструктуре Одесской области, нанеся серьезные разрушения. Как сообщили в ДТЭК, из-за масштабных повреждений оборудования без электроснабжения остались 33,5 тыс. семей.