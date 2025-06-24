Из-за вражеского обстрела произошел сбой в движении поездов "Укрзализныци"

Поезд / © Укрзализныця

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Вследствие вражеской атаки на Днепропетровскую область был поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье. Для продолжения маршрута пассажиров из Днепра в Запорожье уже ждет электропоезд, который отправится после полной посадки.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» в Telegram.

«Укрзализныця» оперативно обеспечила вагоны для обратного рейса поезда №52 Запорожье — Одесса, который отправится по графику в 15:48.

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Из-за инцидента ожидаются незначительные задержки в работе нескольких других поездов, в частности:

№¾ (Ужгород — Запорожье),

№88/87 (Ковель — Запорожье),

№128/127 (Львов — Запорожье)

№32/31 (Перемышль — Запорожье).

Напомним, ранее мы писали о том, что 24 июня утром Днепр подвергся ракетному удару российской армии. Враг обстрелял город, в результате чего пострадали жилые дома, школы, детские сады, медучреждения и поезд Одесса — Запорожье. Взрывы вызвали пожары и столбы дыма. Погибли по меньшей мере 10 человек, среди них двое детей, более 80 получили ранения, 62 госпитализированы, семеро — в тяжелом состоянии. Раненым оказывают медицинскую помощь. В Самарах также произошла атака: двое погибших и трое травмированных. Власти продолжают оценивать масштабы ущерба и последствия.