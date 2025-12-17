Из-за вражеского обстрела Запорожья ранения получили 26 человек, среди них ребенок (фото)

Обстрел Запорожья 17 декабря

В Запорожье и Запорожском районе российские войска атаковали жилые дома и объекты инфраструктуры, запустив управляемые авиабомбы. В результате ударов пострадали по меньшей мере 26 граждан, среди которых один ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

По его словам, атака привела к разрушению жилых домов и повреждению учебного заведения. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Правоохранительные и спасательные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов и оценкой нанесенного ущерба.

Напомним, ранее мы писали о том, что утром 17 декабря Россия нанесла три удара по Запорожью и Запорожскому району. Попадания пришлись на два жилых дома в областном центре.