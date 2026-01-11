- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
Из-за вражеской атаки без света остались Запорожье и часть Днепропетровщины
В регионах использовались резервные источники питания и пункты помощи населению.
В результате вражеской атаки часть Днепропетровщины и Запорожья остались без света.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Пока обесточена Запорожская область и часть Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Он заявил, что все больницы города работают в штатном режиме. Они автоматически перешли на генераторы при отключении электричества.
Кроме того, Федоров заявил, что в области приступили к работе пункты «несокрушимости».
В компании ДТЭК заявили, что в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются.
«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь заживляя объекты критической инфраструктуры. Просим сохранять спокойствие, набраться терпения и доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что после массированного обстрела Киева возобновлено электроснабжение для 648 тысяч семей.
Мы ранее информировали, что в Запорожье после российских атак продолжается поэтапное восстановление водоснабжения во избежание гидроударов и возможных повреждений труб.