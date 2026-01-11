Из-за вражеской атаки без света остались Запорожье и часть Днепропетровщины

Днепропетровщина и Запорожье обесточены / © ТСН.ua

В результате вражеской атаки часть Днепропетровщины и Запорожья остались без света.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Пока обесточена Запорожская область и часть Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Он заявил, что все больницы города работают в штатном режиме. Они автоматически перешли на генераторы при отключении электричества.

Кроме того, Федоров заявил, что в области приступили к работе пункты «несокрушимости».

В компании ДТЭК заявили, что в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются.

«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь заживляя объекты критической инфраструктуры. Просим сохранять спокойствие, набраться терпения и доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после массированного обстрела Киева возобновлено электроснабжение для 648 тысяч семей.

Мы ранее информировали, что в Запорожье после российских атак продолжается поэтапное восстановление водоснабжения во избежание гидроударов и возможных повреждений труб.