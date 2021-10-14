Из-за вспышки коронавируса школьные каникулы могут растянуться на месяц

Начало каникул могут сместить на 18 октября.

Из-за резкого увеличения количества больных COVID-19 в Украине могут продлить осенние школьные каникулы до трех-четырех недель. Обычно они продолжались неделю.

"Скорее всего они (каникулы — ред.) будут немного удлиненные. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке три-четыре недели", — сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире "Украинского радио".

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Сейчас на стационарном лечении из-за коронавируса находятся 607 детей. Это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.

"Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным и он закрывается на "условный" карантин", — сказал главный санитарный врач.

Напомним, раньше в украинском школах осенние каникулы были запланированы на одну неделю — с 25 по 31 октября. Но из-за ухудшения эпидситуации начало каникул могут сместить на ближайший понедельник, 18 октября.

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