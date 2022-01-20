Из-за вспышки коронавируса школы Буковины переходят на дистанционное обучение

Дети две недели будут учиться онлайн.

В Черновицкой областе от 21 января все школы переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия вводят на две недели.

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Такое решение сегодня, 20 января, на заседании приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Такие меры - вынужденые из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19", — говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины официально заявило о начале вспышки коронавируса в Украине. По состоянию на утро четверга, 20 января, в нашей стране зафиксировано 18 479 новых случаев коронавируса. В частности, в Черниговской области за минувшие сутки обнаружили 694 инфицированных человека.

Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки зафиксировали почти 18,5 тысяч новых случаев

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