Из-за вспышки коронавируса школы Буковины переходят на дистанционное обучение

Дети две недели будут учиться онлайн.
В Черновицкой областе от 21 января все школы переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия вводят на две недели.
Такое решение сегодня, 20 января, на заседании приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Черновицкой ОГА.
"Такие меры - вынужденые из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19", — говорится в сообщении.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины официально заявило о начале вспышки коронавируса в Украине. По состоянию на утро четверга, 20 января, в нашей стране зафиксировано 18 479 новых случаев коронавируса. В частности, в Черниговской области за минувшие сутки обнаружили 694 инфицированных человека.
Читайте также: