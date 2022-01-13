Из-за высказываний в эфире Кивы и Волошина оштрафовали телеканал: что они наговорили

Нацсовет признал высказывания Кивы и Волошина составляющими язык вражды и ненависти.

Национальный совет рассмотрел оштрафовал на 100 тысяч гривен одесский телеканал "ТРК "Здоровье" из-за языка вражды и ненависти к украинскому языку и власти, которые звучали в эфире от действующих народных депутатов Ильи Кивы и Олега Волошина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Политик в своих высказываниях не только распространял пропагандистские месседжи страны-агрессора и пренебрежительные соображения об отдельных политиках и людях, поддерживающих их убеждения, но и прямо выражал радикальные призывы", — говорится в сообщении.

Как отмечает Нацсовет, ведущие передачи не предприняли даже попытки предотвратить или прекратить такую риторику Кивы.

"…Но пришли такие фундаментальные аферисты, прохиндеи, а я считаю их предателями Родины, и рано или поздно мы поставим их к стенке… нет-нет, без преуменьшений, а я говорю порошенки, яценюки, турчиновы, которые заявили о том, И вот за семь лет этой бездумной, а я считаю предательской позицией, мы фактически уничтожили окончательно экономику, мы уничтожили свой бюджет, мы поставили на границу выживания наш украинский народ. …", — сказал политик.

Подобные факты распространения толкований, способных разжигать в обществе рознь и ненависть, были обнаружены в эфире телеканала и 8 сентября. В той же передаче и с теми же ведущими народный депутат Украины IX созыва Олег Волошин произнес свое "мнение" ненависти украинцев к россиянам, поделив украинских граждан по территориальному признаку.

Он безапелляционно заявил, что отношение украинцев к россиянам зависит от территории жительства граждан Украины.

"Есть часть общества, которая априори понимает трагедию происходящего и готова к компромиссу и примирению…, люди из Донбасса, у которых там близкие, у которых близки в России. На Западной просто многие бы ненавидели Россию, даже если бы Россия не только Крым не забирала, еще и Кубань бы подарила, но все равно бы ненавидели Москву за что-нибудь. большевистскую или царскую и какую-нибудь еще", — одна из его цитат.

"Ведущие так же, как и в эфире 1 сентября, в нарушение журналистских стандартов, на утверждение Олега Волошина должным образом не отреагировали, они не вызывали у них никаких оговорок или вопросов. Члены Национального совета, рассмотрев результаты проверки, признали, что в эфире ТРК" Здоровье" 1 и 9 сентября 2021 года было разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти", — отметил Нацсовет.