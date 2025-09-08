Из-за взрыва гранаты на Харьковщине пострадали дети: что известно

Ребенок

В Харьковской области из-за взрыва неизвестного взрывного устройства пострадали двое детей. По предварительной информации, инцидент произошел вблизи села Зеленая Роща в Купянском районе.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По данным местных властей, взрыв произошел сегодня, 8 сентября, на территории Великобурлукской общины. Вероятно, взорвалась граната.

Двое мальчиков 2013 года получили травмы головы и рук. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, аналитики ссылаются на геолокационные видеозаписи, опубликованные 7 сентября, свидетельствующие о том, что российские войска недавно продвинулись к Волчанскому нефтеэкстракционному заводу в западной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова)

Российские войска утром 8 сентября атаковали критическую инфраструктуру Сумской области. Из-за вражеских ударов без света остались Шостка и район.