Интерсити (иллюстративное фото)

В Днепре поздно вечером, 6 ноября, раздались взрывы. Вероятно, из-за вражеской атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Из-за угрозы и в целях безопасности, в регионе приостановили движение пассажирского поезда «Интерсити», следовавшего по маршруту Киев-Днепр.

Об этом сообщили в местных пабликах.

Как стало известно из соцсетей, движение остановили во время воздушной атаки. Пассажирам поезда было строго запрещено выходить наружу для их безопасности. Ожидается, что движение будет возобновлено после отбоя воздушной тревоги и подтверждения ситуации безопасности.

Ранее вечером 6 ноября российская террористическая армия нанесла удар беспилотникам по городу Днепр. Пока известно о четырех пострадавших от российской атаки.

Также 6 ноября в Краматорской территориальной общине вражеский дрон попал в пассажирский автобус.