Из-за замечания натравила бойцовскую собаку на незнакомца: в Харькове суд оштрафовал женщину

Женщина дала команду своей собаке напасть на человека, который сделал ей замечание.

В Харькове владелица собаки заплатит штраф за то, что ее пес набросился на прохожего, а она дала для этого команду.

Об этом говорится в реестре судебных решений.

В Харькове Орджоникидзевский районный суд Харькова вынес приговор безработной матери двоих детей, которая натравила своего пса на незнакомого мужчину.

Инцидент произошел 27 июня 2021 года на улице Зубарева. Между обвиняемой и потерпевшим произошел конфликт из-за того, что женщина выбрасывала мусор из окна квартиры, а мужчина сделал ей замечание. Женщина в свою очередь натравила свою собаку на мужчину. Пес укусил потерпевшего в область паха и за ногу.

Согласно материалам суда, собака по внешним признакам похожа на метиса американского стафтер'єра.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и оштрафовал ее на 1,7 тыс. грн.

Напомним, что в Одессе мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку