Из-за заминирования российскими войсками заблокировано судоходство в Черном море

Судоходство в Черном море заблокировано.

Ситуация вокруг порта в Одессе сложная. Ведь из-за военной агрессии, а также заминирования моря российскими войсками судоходство не работает.

Об этом сообщил и.о. заместителя Одесского городского головы Олега Брындака.

"Ситуация вокруг порта, конечно, наносит ущерб не только Одессе и Украине, но и всему мировому сообществу — из-за продовольственного кризиса", — подчеркнул представитель мэрии.

Бриндак также подчеркнул, что кафиры государства-агрессорки не оставили планов окружить Одессу. Конкретно с этим связана атака по объектам инфраструктуры. В частности, цель врага — транспортная система, чтобы помешать перевозке гуманитарной помощи и эвакуации людей.

"Это также и психологическое давление, потому что удары по гражданским объектам, происходящие в течение последнего времени ракетные обстрелы, безусловно, преследуют цель именно моральное давление, чтобы каким-то образом ослабить нашу оборону", — подчеркнул Олег Бриндак.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что российские кафиры пытались окружить, а затем захватить Одессу с начала войны. В последнее время возросло количество ракетных ударов по городу. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, убежден мэр.

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