Из-за жары растет энергопотребление: "Укрэнерго" обратилось с важным заявлением

"Укрэнерго" призывает украинцев разумно использовать электричество, поскольку вместе с жарой вернулся рост потребления электроэнергии. Это происходит преимущественно через одновременно включенные по всей стране кондиционеры.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Чтобы энергосистема работала в безопасном режиме, в ней должен поддерживаться баланс: когда потребители электроэнергии включают какие-то приборы, ее производители обязательно должны включить дополнительные мощности. Но на электростанциях сейчас продолжается активная ремонтная кампания - многие блоки остановлены для восстановления после обстрелов и планового обслуживания в преддверии отопительного периода", - говорится в заявлении.

Поэтому с 16:00 до 23:00 призывают потреблять бережливо, а именно:

замените кондиционер менее мощным вентилятором;

переносите использование электроприборов на утро или ночь;

не включайте много приборов одновременно;

выключайте свет, выходя из помещения.

Как сообщалось ранее, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне уже готовятся снова избивать по энергоструктуре Украины.

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