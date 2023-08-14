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Из-за жары растет энергопотребление: "Укрэнерго" обратилось с важным заявлением

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Из-за жары растет энергопотребление: "Укрэнерго" обратилось с важным заявлением

Линия электропередачи (ЛЭП) в Украине. / Фото: pixabay.com

Украинцев призывают в часы пик экономики электроэнергию.

"Укрэнерго" призывает украинцев разумно использовать электричество, поскольку вместе с жарой вернулся рост потребления электроэнергии. Это происходит преимущественно через одновременно включенные по всей стране кондиционеры.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Чтобы энергосистема работала в безопасном режиме, в ней должен поддерживаться баланс: когда потребители электроэнергии включают какие-то приборы, ее производители обязательно должны включить дополнительные мощности. Но на электростанциях сейчас продолжается активная ремонтная кампания - многие блоки остановлены для восстановления после обстрелов и планового обслуживания в преддверии отопительного периода", - говорится в заявлении.

Поэтому с 16:00 до 23:00 призывают потреблять бережливо, а именно:

  • замените кондиционер менее мощным вентилятором;
  • переносите использование электроприборов на утро или ночь;
  • не включайте много приборов одновременно;
  • выключайте свет, выходя из помещения.

Как сообщалось ранее, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне уже готовятся снова избивать по энергоструктуре Украины.

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Дата публикации
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