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Из-за значительных потерь РФ на Луганщине среди оккупантов увеличилось количество дезертиров — Генштаб

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Из-за значительных потерь РФ на Луганщине среди оккупантов увеличилось количество дезертиров — Генштаб

Российские военные бегут со своих позиций в Луганской области.

В связи со значительными потерями личного состава в Луганской области увеличилось количество случаев дезертирства российских военнослужащих и оставлений боевых позиций.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Минобороны Украины 27 декабря.

Чтобы удержать контроль над ситуацией, российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за серьезных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали.

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Дата публикации
Просмотры
336
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