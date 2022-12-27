Из-за значительных потерь РФ на Луганщине среди оккупантов увеличилось количество дезертиров — Генштаб

Российские военные бегут со своих позиций в Луганской области.

В связи со значительными потерями личного состава в Луганской области увеличилось количество случаев дезертирства российских военнослужащих и оставлений боевых позиций.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Минобороны Украины 27 декабря.

Чтобы удержать контроль над ситуацией, российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за серьезных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали.

Читайте также: