Из-за значительных потерь РФ на Луганщине среди оккупантов увеличилось количество дезертиров — Генштаб

Российские военные бегут со своих позиций в Луганской области.
В связи со значительными потерями личного состава в Луганской области увеличилось количество случаев дезертирства российских военнослужащих и оставлений боевых позиций.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Минобороны Украины 27 декабря.
Чтобы удержать контроль над ситуацией, российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.
Напомним, ранее мы сообщали, что из-за серьезных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали.
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