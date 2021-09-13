Из зала суда в Луцке сбежал обвиняемый, полиция начала розыск

Из зала суда в Луцке сбежал обвиняемый, полиция начала розыск

В СМИ сообщают, что мужчина был ранее судим за изнасилование.

Сегодня, 13 сентября, из здания Луцкого горрайонного суда на улице Конякина сбежал подсудимый. На заседании рассматривали дело об избрании ему меры пресечения, и как только судья объявил решение, мужчина бросился убегать.

Как информирует издание "Волынские Новости", ссылаясь на собственные источники, беглец был неоднократно судим, в том числе, за изнасилование и сопротивление правоохранителям.

Как рассказали в пресс-службе полиции изданию ZAXID.NET, во время судебного заседания в зале конвоя не было, поскольку подозреваемому избирали меру пресечения. А об инциденте правоохранители узнали из сообщения на линию 102.

Патрульные получили ориентировку и занимаются поиском беглеца. Он был одет в спортивный костюм, других подробностей правоохранители не сообщают.

В пресс-службе Луцкого горрайонного суда, откуда сбежал обвиняемый, сообщили, что инцидент произошел в полдень. Также там сказали, что беглец фигурировал в уголовном деле, но в какой именно — пока не разглашают.

Напомним, ранее из зала суда в Киевской области сбежал обвиняемый.

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