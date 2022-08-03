Из Запорожья не состоится выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории

В Запорожской области временно приостанавливают выезд на временно оккупированные территории.

В среду, 3 августа, из-за неблагоприятных погодных условий выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из Запорожья не состоится.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

В ОВА подчеркивают, что информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации безопасности будет сообщена дополнительно.

К слову, воспользоваться объездной дорогой возле Каменского невозможно. Из-за сильных осадков размыло дорогу. Потому путь опасен для легкового транспорта".

Как сообщалось, единственный грунтовый путь в Запорожье, который еще называют "Дорогой жизни", размыло так, что проехать там невозможно. Белая деревня Каменское в ловушке из-за непогоды застряли сотни людей. Спасатели в течение 12 часов вытаскивали транспорт из грязи. Отбуксировали 200 легковушек и 50 фур.

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