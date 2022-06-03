Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Из Запорожья ограничили выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории: что произошло

Дата публикации
Просмотры
1148
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Из Запорожья ограничили выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории: что произошло

Фото: УНИАН

Власти Запорожской области ограничили выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра.

Отмечается, что такие ограничения вынуждены были ввести из-за опасности обстрелов со стороны российской армии. Кроме того, дождями размыло дорогу в селе Каменское, что в Васильевском районе.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.

Отмечается, что в очереди на выезд стоят сотни машин.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации. Информация об изменениях условий пересечения линии разграничения будет поставлена в известность дополнительно", — говорится в сообщении ОВА.

Как сообщалось, в Кремле издали очередной бред о присоединении к России оккупированных украинских территорий. Государство-агрессорка мечтает это сделать уже к концу 2022 года. Член международного комитета РФ Сергей Цеков заявил, что якобы Херсонская и Запорожская области имеют очень большие шансы на соединение с РФ.

Читайте также:

Обращение Владимира Зеленского по итогам 2 июня

Обращение Владимира Зеленского по итогам 2 июня
Следующая публикация