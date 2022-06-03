Из Запорожья ограничили выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории: что произошло

Власти Запорожской области ограничили выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра.
Отмечается, что такие ограничения вынуждены были ввести из-за опасности обстрелов со стороны российской армии. Кроме того, дождями размыло дорогу в селе Каменское, что в Васильевском районе.
Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.
Отмечается, что в очереди на выезд стоят сотни машин.
"Просим с пониманием отнестись к ситуации. Информация об изменениях условий пересечения линии разграничения будет поставлена в известность дополнительно", — говорится в сообщении ОВА.
Как сообщалось, в Кремле издали очередной бред о присоединении к России оккупированных украинских территорий. Государство-агрессорка мечтает это сделать уже к концу 2022 года. Член международного комитета РФ Сергей Цеков заявил, что якобы Херсонская и Запорожская области имеют очень большие шансы на соединение с РФ.
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